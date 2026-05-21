Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Śmierć 19-letniego strażnika granicznego w szczecińskim internacie

Region Informacyjna Agencja Radiowa, Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Prokuratura w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci funkcjonariusza straży granicznej.
Ciało strażnika odkryto we wtorek. Mężczyzna pił z kolegami ze służby alkohol i rano się nie obudził. Dwóch innych strażników trafiło do szpitala.

Do zdarzenia doszło z poniedziałku na wtorek na terenie jednego ze szczecińskich internatów - przekazała prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

- Trzech funkcjonariuszy Straży Granicznej spożywało alkohol w internacie. To było w ich czasie wolnym. Rano 19 maja zostało ujawnione ciało jednego z tych mężczyzn. Pokrzywdzony miał lat 19 - mówi Szozda.

Jak informuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej, zaplanowana została już sekcja zwłok młodego strażnika. Będą zlecone też badania toksykologiczne. Śledczy poinformowali, że w zdarzeniu wstępnie wykluczono udział osób trzecich.

Nie udało się jeszcze przesłuchać dwóch pozostałych mężczyzn. Po odkryciu ciała kolegi obaj źle się poczuli i trafili do szpitala.

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej wszczął natomiast postępowanie wyjaśniające, jak dodaje, tragedia nie miała związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Edycja tekstu: Michał Król
Do zdarzenia doszło z poniedziałku na wtorek na terenie jednego ze szczecińskich internatów - przekazała prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Ciężarówka wjechała w motocykl na Szosie Stargardzkiej
    (od 15 maja oglądane 5104 razy)
  2. Dni Otwarte dla przyszłych rodziców z Policach
    (od 15 maja oglądane 2978 razy)
  3. Wypadek na hulajnodze elektrycznej całkowicie zmienił jej życie [ZDJĘCIA]
    (od 18 maja oglądane 2437 razy)
  4. Odcinkowy pomiar prędkości na A6 zawyżał odczyty? Kierowcy alarmują o lawinie mandatów
    (od przedwczoraj oglądane 2399 razy)
  5. Ważne zmiany w organizacji ruchu na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 18 maja oglądane 1839 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Studenci zawładnęli miastem. W Szczecinie rozpoczęły się Juwenalia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Szeląg
Dziki parking przy ul. Potulickiej stanie się oficjalnym. Mieszkańcy zadowoleni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziś Dzień Pszczoły. Ich ochrona to inwestycja w zdrowe środowisko [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marek Duklanowski
Kolejna inwestycja w Podjuchach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty