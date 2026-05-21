Skażenie rowów melioracyjnych w Kołobrzegu. Policja szuka sprawcy [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Katastrofa ekologiczna w Kołobrzegu? W dzielnicy Radzikowo doszło do skażenia rowów melioracyjnych. Trwa poszukiwanie sprawcy zdarzenia.
Zagrożenie zostało stwierdzone w okolicach ulicy Grzybowskiej. Rzecznik Urzędu Miasta Michał Kujaczyński mówi, że problem zauważyli okoliczni mieszkańcy.

- Zgłosili nam, że coś niedobrego się dzieje. Zieleń wokół rowów jest wypalona i pożółkła, a sama woda mętna. Urzędnicy pojechali w teren, zrobili wizję lokalną, w tym dokumentację zdjęciową - mówi Kujaczyński.

Jednocześnie urzędnik odpiera zarzuty o to, że do zaniedbania mogła dopuścić firma czyszcząca rowy na zlecenie miasta.

- Miasto nie zleca używania środków chemicznych w żadnym aspekcie przy pracach przy zieleni. Jesteśmy uzdrowiskiem - mówi rzecznik Urzędu Miasta.

Magistrat sprawę zgłosił policji, która poszukuje sprawcy zanieczyszczenia. O zdarzeniu poinformowany został także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

