Policyjne patrole z psami służbowymi w pasie nadmorskim

Policyjne patrole z psami można spotkać na plażach i promenadach w Kołobrzegu.

Funkcjonariusze pojawiają się tam wraz z rozpoczęciem sezonu i większym ruchem turystycznym.



Patrole dbają o bezpieczeństwo w miejscach, gdzie gromadzi się najwięcej osób. Psy służbowe wspierają policjantów m.in. podczas działań prewencyjnych i zabezpieczania imprez.



Policja przypomina, by podczas kontaktu z psem służbowym stosować się do poleceń przewodnika i nie rozpraszać zwierzęcia w trakcie pracy.



