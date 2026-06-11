Kilkanaście zarzutów dla 22-latka

Usłyszał 14 zarzutów, za kratkami może posiedzieć nawet 10 lat. Goleniowscy kryminalni zatrzymali 22-latka podejrzanego o serię włamań do altanek na terenach rodzinnych ogrodów działkowych.
Mężczyzna miał kraść znajdujące się tam przedmioty i niszczyć mienie. Jak ustalili śledczy, działał w warunkach recydywy.
Na szczęście, część skradzionych rzeczy udało się już odzyskać.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Na szczęście, część skradzionych rzeczy udało się już odzyskać.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski