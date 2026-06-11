Wiadukt umożliwi zawracanie na A6. Jest termin oddania inwestycji

Widok w kierunku wschodnim. Fot. GDDKiA

Znamy termin oddania do użytku wiaduktu, który umożliwi zmotoryzowanym zawracanie na Autostradzie A6.

- Chodzi obiekt powstający obecnie tuż przed polsko-niemieckim przejściem granicznym Kołbaskowo-Pomellen - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. - Udrożnienie całej autostrady wraz z tą nową infrastrukturą, czyli wiaduktem, łącznicami, placem do kontroli dla służb przy granicy. To jest drugi kwartał, maj przyszłego roku. Takie też mamy terminy umowne z wykonawcą.



Wiadukt powstaje tuż za stacją paliw Orlen i docelowo umożliwi zawracanie w kierunku Szczecina - bez konieczności wjeżdżania na stronę niemiecką.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski