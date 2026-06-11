Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Wiadukt umożliwi zawracanie na A6. Jest termin oddania inwestycji

Region Adam Wosik

Widok w kierunku wschodnim. Fot. GDDKiA
Widok w kierunku wschodnim. Fot. GDDKiA
Znamy termin oddania do użytku wiaduktu, który umożliwi zmotoryzowanym zawracanie na Autostradzie A6.
- Chodzi obiekt powstający obecnie tuż przed polsko-niemieckim przejściem granicznym Kołbaskowo-Pomellen - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. - Udrożnienie całej autostrady wraz z tą nową infrastrukturą, czyli wiaduktem, łącznicami, placem do kontroli dla służb przy granicy. To jest drugi kwartał, maj przyszłego roku. Takie też mamy terminy umowne z wykonawcą.

Wiadukt powstaje tuż za stacją paliw Orlen i docelowo umożliwi zawracanie w kierunku Szczecina - bez konieczności wjeżdżania na stronę niemiecką.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Chodzi obiekt powstający obecnie tuż przed polsko-niemieckim przejściem granicznym Kołbaskowo-Pomellen - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wjechał autem w budynek
    (od 06 czerwca oglądane 2544 razy)
  2. Policjanci rozbili nielegalny, rodzinny biznes
    (od przedwczoraj oglądane 2372 razy)
  3. "Cmentarzysko" wraków w Kanale Odyńca [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2193 razy)
  4. Śnięte ryby w Odrze. Wody Polskie: to nie złota alga
    (od 05 czerwca oglądane 2151 razy)
  5. Stan nawierzchni na Jasnych Błoniach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2102 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

To ostatnie dni działania kultowej piekarni "Precelek" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Lendner
"Cmentarzysko" wraków w Kanale Odyńca [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zdalnie sterowane futurystyczne łodzie opanowały Odrę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przedszkolaki tanecznym krokiem weszły w kolejny etap edukacji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Maciej Kopeć

Najnowsze podcasty