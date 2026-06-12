37-latek zabił współpracownika - wkrótce stanie przed sądem

Szczecińska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Adamowi B., który śmiertelnie ugodził nożem innego mężczyznę.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Obaj przebywali w Szczecinie, w mieszkaniu, które udostępnił im pracodawca. Pili alkohol, po czym zaczęli się kłócić. 37-latek ranił współpracownika nożem w klatkę piersiową - zaatakowany mężczyzna zmarł.Adam B. był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Podczas przesłuchań nie przyznał się do stawianego mu zarzutu, zasłaniał się niepamięcią.Grozi mu nie mniej niż 10 lat więzienia, a nawet dożywocie.