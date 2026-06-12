37-latek zabił współpracownika - wkrótce stanie przed sądem

Szczecińska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Adamowi B., który śmiertelnie ugodził nożem innego mężczyznę.
Obaj przebywali w Szczecinie, w mieszkaniu, które udostępnił im pracodawca. Pili alkohol, po czym zaczęli się kłócić. 37-latek ranił współpracownika nożem w klatkę piersiową - zaatakowany mężczyzna zmarł.
Adam B. był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Podczas przesłuchań nie przyznał się do stawianego mu zarzutu, zasłaniał się niepamięcią.
Grozi mu nie mniej niż 10 lat więzienia, a nawet dożywocie.
Adam B. był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Podczas przesłuchań nie przyznał się do stawianego mu zarzutu, zasłaniał się niepamięcią.
Grozi mu nie mniej niż 10 lat więzienia, a nawet dożywocie.
Edycja tekstu: Natalia Chodań