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Terminal zamiast biletomatów. To na razie pomysł

Region Antoni Stefański

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Czy to koniec dużych biletomatów w szczecińskich tramwajach i autobusach? Jest propozycja, by zastąpić je niewielkimi terminalami płatniczymi połączonymi z kasownikami.
- Bilet kupowałoby się jednym przyłożeniem karty, na której zostanie po jego aktywacji – proponuje radny Koalicji Obywatelskiej Przemysław Słowik. - Obecnie funkcjonujące wielkie maszyny, system GMV są przestarzałe, były przestarzałe w momencie już ich instalacji, a dziś absolutnie nie przystają do współczesnych standardów i możliwości technologicznych. Czasami kosztują po kilkadziesiąt tysięcy złotych w zależności od modelu, do nawet 120 tysięcy.

Dla porównania, taki terminal połączony z kasownikiem kosztuje kilka tysięcy złotych. Zdaniem radnego, ich utrzymanie byłoby nieporównywalnie tańsze od obecnych urządzeń.

Sami mieszkańcy mają podzielone zdania do propozycji, która funkcjonuje m.in. w Brukseli, Pradze, Poznaniu i Krakowie. - To jest dobre udogodnienie, ale też niektórzy może zgubią, czy coś zapomną i się denerwują. Jak to się mówi, na dwoje babka wróżyła. - Myślę, że to byłoby dobre. Na pewno by nie było problemu, żeby wejść w aplikację w telefonie i zakupić bilet. Niektórzy nieraz nie zdążą i może być ciężko. - Mnie już jest to obojętne. Niech się wypowiadają ci, którzy mieliby korzystać z tych biletów. - Moim zdaniem, za dużo tu jest starszych osób, nie pojmą tego i musi zostać tak, jak jest - to opinie Szczecinian.

Na razie propozycja jest na etapie analiz. Radny Przemysław Słowik zwrócił się do miasta o przedstawienie danych dotyczących kosztów funkcjonowania obecnego systemu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Bilet kupowałoby się jednym przyłożeniem karty, na której zostanie po jego aktywacji – proponuje radny Koalicji Obywatelskiej Przemysław Słowik.
Sami mieszkańcy mają podzielone zdania do propozycji, która funkcjonuje m.in. w Brukseli, Pradze, Poznaniu i Krakowie.

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