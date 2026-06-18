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Każdy może wziąć udział w Runmageddonie. Nawet najmłodsi [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Zjazd tyrolką, bieganie po schodach, przeszkody na rączki. Między innymi takie aktywności pojawiły się na kilometrowym odcinku trasy Runmageddonu Kids Demo przed halą sportową przy ulicy Zawadzkiego w Szczecinie.
To bezpłatne sportowe wydarzenie dla dzieci nawiązujace do Runmageddonu. Bez błota i wody, ale za to z dużą dawką ruchu i śmiechu.

- Będziemy biegać z przeszkodami - Trzeba będzie próbować w którąś dziurę wstrzelić piłkę - powiedziały dzieci.

- Tutaj dzieci pokonują przeszkody na takim jednokilometrowym torze przeszkód. Jest to bez błota, jest na czysto. Dzieciaki są zadowolone, szczęśliwe, biegają zmęczone. To jest właśnie najfajniejsze - poinformowała Natalia Rybarz z organizacji Runmaggedon.

- Teraz trafiłam piłką do koszykówki do dziury. Przechodziłam przez ławkę. - Były drabinki, trzeba było zadzwonić dzwoneczki, przebiegaliśmy przez budynek i biegaliśmy po schodach. - Tyle kilometrów, dwa kilometry, no i ja nigdy tyle nie robiłam - dodają uczestnicy wydarzenia.

Wydarzenie jest bezpłatne i potrwa do piątku. Tor z przeszkodami znajduje się przed halą sportową Enea Arena.

Zapisy na wydarzenie znajdują się na stronie organizatora.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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