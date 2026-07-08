Sztorm w Świnoujściu sparaliżował ruch na plażach

W Świnoujściu szaleje sztorm, który sparaliżował ruch na plażach oraz doprowadził do wywieszenia czerwonej flagi.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Średnia prędkość wiatru w Świnoujściu osiąga w strefie nadmorskiej między 30 a 45 km na godzinę. Porywy wiatru sięgają nawet do 76 km/h. Z kolei wiatr na morzu osiąga od 6 do 7 stopni w skali Beauforta.Na strzeżonym kąpielisku w Świnoujściu ratownicy wywiesili czerwoną flagę, co oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.Armatorzy promów dalekomorskich na bieżąco monitorują sytuację. Przy wietrze sięgającym nawet 7-8 stopni w skali Beauforta część wieczornych i nocnych rejsów może zostać opóźniona lub całkowicie odwołana ze względów bezpieczeństwa.