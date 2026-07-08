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W radzie nadzorczej Szpitala Południowego zasiadał szczeciński lekarz

Region Anna Klimczyk

Warszawa. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Warszawa. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nie milkną echa afery w Warszawskim Szpitalu Południowym. Jak się okazało, jest w niej także wątek szczeciński.
W radzie nadzorczej placówki zasiadał lekarz z regionu prof. Jerzy Sieńko, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej. Poprosiliśmy go o komentarz na temat nieprawidłowości w lecznicy.

- Ze względu na toczące się postępowanie wyjaśniające na tym etapie nie chciałbym komentować tej sprawy. Oczywiście jak postępowanie się w pełni zakończy i będą wnioski, wtedy sobie pozwolę oczywiście na komentarz całej sytuacji - powiedział Sieńko.

Prof. Jerzy Sieńko zasiadał w radzie nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego od września 2025 r. Został z niej odwołany w czerwcu, podobnie jak inni członkowie.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Jerzy Sieńko, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej. Poprosiliśmy go o komentarz na temat nieprawidłowości w lecznicy.

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