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Dzieci coraz chętniej wychodzą na dwór

Region Antoni Stefański

Fot. Jarosław Gaszyński [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Jarosław Gaszyński [Radio Szczecin/Archiwum]
Coraz więcej dzieci z małych miejscowości zamienia smartfony i komputery na boisko.
Trenerzy i działacze sportowi przekonują, że lokalne kluby nie tylko uczą gry w piłkę, ale przede wszystkim zachęcają młodych ludzi do aktywnego spędzania czasu i budowania relacji z rówieśnikami.

Najlepszym dowodem są codzienne sytuacje, które obserwujemy - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" wiceprezes Młodzieżowego Klubu Sportowego INO Białuń Bartosz Stefański.

- Wracałem akurat z samochodem z domu i nagle dziesiątka dzieci wyskakuje mi. Okazuje się, że to są nasi zawodnicy z jednego rocznika. I co robią? Zatrzymam się I oni wskakują na drzewo, i tak sobie jechałem. Mówię, kurde, jednak robimy dobrą robotę, bo oni nie siedzą przed komputerem, nie siedzą w domu - powiedział Stefański.

Zdaniem pedagogów takie zajęcia dają dzieciom znacznie więcej niż poprawę kondycji.

Uczą samodzielności, budują pewność siebie i pomagają nawiązywać relacje z rówieśnikami - podkreśla pedagog Joanna Sienkiewicz-Szeląg.

- Dwa razy w tygodniu, kiedy dzieci spotykają się na treningu, mają czas, żeby pobyć razem. To bardzo mocno podnosi poczucie własnej wartości, a daje też taką konsekwencję w swoim własnym działaniu. I przede wszystkim właśnie wyjść do tego drugiego człowieka, spotkać się w grupie rówieśniczej, porozmawiać - dodaje Sienkiewicz-Szeląg.

Jak zgodnie podkreślali nasi rozmówcy, dobrze działający klub daje dzieciom coś więcej niż możliwość uprawiania sportu, daje miejsce, do którego chcą wracać.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Najlepszym dowodem są codzienne sytuacje, które obserwujemy - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" wiceprezes Młodzieżowego Klubu Sportowego INO Białuń Bartosz Stefański.
Uczą samodzielności, budują pewność siebie i pomagają nawiązywać relacje z rówieśnikami - podkreśla pedagog Joanna Sienkiewicz-Szeląg.

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