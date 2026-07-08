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Nowe stroje Pogoni. "Mogliśmy sobie pozwolić na większą ekstrawagancję" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Kacper Narodzonek

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Jedni doceniają odwagę, drudzy wolą tradycyjne barwy - nowe koszulki Pogoni rozpalają emocje kibiców. Stroje zaprojektował szczeciński grafik, Michał Madej, który współpracuje z klubem od kilku lat.
Tegoroczne stroje nawiązują do miasta, ale również do Bałtyku i Jeziora Szmaragdowego.

- Są inne, ale chyba zostajemy przy granatowo-bordowej. - Bardzo mi się podobały zielone, bo to mój ulubiony kolor, ale niestety były za małe. - Wszystkie są tak w miarę git i najbardziej mi się podobały w kolorach naszego Jeziora Szmaragdowego. Najbardziej mi tak przypomina o Szczecinie. Myślę, że później kupię sobie trzecią i na końcu wyjazdową. Dzisiaj domówka będzie kupiona - mówią kibice.

- Wodne motywy to lekki powiew szaleństwa w wykonaniu klubu - mówi Łukasz Biwan, dyrektor pionu sprzedaży Pogoni Szczecin i zapowiada, że jubileuszowe koszulki spodobają się miłośnikom klasyki. - Celowo zrobiliśmy troszkę takie inne. W przyszłym roku mamy 80. urodziny, więc tam na pewno koszulki będą dużo bardziej stonowane niż tutaj. Tutaj mogliśmy sobie pozwolić na większą ekstrawagancję. Wiadomo, jesteśmy miastem związanym z wodą, na pewno musi być morze, a wiadomo, że najpiękniejszym jeziorem, które mamy w Szczecinie jest Szmaragdowe.

Oficjalny debiut nowe stroje Pogoni zaliczą za nieco ponad dwa tygodnie - w piątek 24. lipca o 20:30 w Szczecinie Portowcy rozpoczną sezon Ekstraklasy meczem z Legią Warszawa.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Tegoroczne stroje nawiązują do miasta, ale również do Bałtyku i Jeziora Szmaragdowego.
- Wodne motywy to lekki powiew szaleństwa w wykonaniu klubu - mówi Łukasz Biwan, dyrektor pionu sprzedaży Pogoni Szczecin i zapowiada, że jubileuszowe koszulki spodobają się miłośnikom klasyki.
Relacja Kacpra Narodzonka z programu "Tematy i Muzyka".
Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

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