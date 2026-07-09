Naukowczyni z ZUT doceniona na europejskim kongresie

Podczas Polish Tech Night w Berlinie prof. Mirosława El Fray zdobyła pierwsze miejsce w kategorii technologii dla zdrowia.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

To z uwagi na projekt LightBone, który ma ułatwiać zrastanie się kości - tłumaczy w "Radiu Szczecin na Wieczór" profesor.- Chodzi o to, żeby obecnie wysoce inwazyjne metody stabilizacji złamań za pomocą drutów i płytek móc zastąpić materiałem, który ulegnie resorpcji w tkankach, zostanie wchłonięty - tłumaczy El Fray.LightBone opracowywany jest we współpracy z lekarzami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i ma pomagać nie tylko pacjentom - dodaje profesor.- Została zaprojektowana na potrzeby chirurgów, którzy borykają się z problemem konkretnych złamań i są to złamania nadgarstka - wyjaśnia.To nie pierwsza nagroda, jaką otrzymała technologia opracowana na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. LightBone otrzymał pierwsze miejsce na Carpathian Startup Fest 2026.