Sprawa kościoła na osiedlu "Nad Rudzianką" nie weszła pod obrady

Może sam podjąć decyzję, ale woli zdać się na wolę radnych. Prezydent Szczecina zaproponował, aby w głosowaniu rozstrzygnąć przyszłość nowego kościoła na osiedlu "Nad Rudzianką" na Prawobrzeżu. Piotr Krzystek przedstawił stosowną uchwałę, ale zabrakło głosów i nie weszła pod obrady.

W planie zagospodarowania jest nowa świątynia, ale przeciw temu protestuje część mieszkańców i radni KO, którzy podkreślają, że można na tym terenie urządzić teren rekreacyjny dla mieszkańców. Chociaż pieniędzy na to w budżecie nie zapewnili. Prezydent Piotr Krzystek twierdzi z kolei, że formalnie może przekazać grunt kościołowi sam, ale woli zdać się na radnych, "żeby nikt później nie miał pretensji".Co ciekawe, jego radny klubu Bezpartyjnych - Władysław Dzikowski, który wcześniej jako szef komisji budownictwa opowiadał się za przekazaniem gruntu pod budowę kościoła, teraz zmienił zdanie.- Zrobiłem sobie taką swoją prywatną analizę. Rzecz dotyczy mojego okręgu wyborczego - mówił Dzikowski.Prezydent zapewnia, że nie podejmie decyzji w sprawie gruntu pod kościół "Nad Rudzianką" bez stanowiska radnych. W kuluarach usłyszeliśmy, że to próba "przerzucenia gorącego kartofla do rady". Tak czy owak część radnych niechętna budowie świątyni chciałaby zmiany planu zagospodarowania tego miejsca. Taka procedura trwa około roku.