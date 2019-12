Dyskusja o kościele nad Rudzianką w "Kawiarence politycznej" RS

Podczas ostatniej sesji radni nie wprowadzili do porządku obrad przekazania terenu pod budowę kościoła na Prawobrzeżu. Chciał tego prezydent miasta Piotr Krzystek.

Według radnego Koalicji Obywatelskiej decyzja powinna zostać podjęta na wniosek mieszkańców. Jak mówił to oni powinni zebrać podpisy i dać do przegłosowania radnym- Trzeba debatować czy potrzebna jest tutaj bardziej funkcja sakralna czy też zieleń urządzona ze strefą aktywności. Najprostsza metoda: zbieranie podpisów poparcia pod jedną bądź drugą inicjatywą - zaproponował Łukasz Kadłubowski, radny Koalicji Obywatelskiej.Radnego Prawa i Sprawiedliwości dziwi to, że w 2009 roku przy ustalaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na budowę kościoła w tym miejscu zgodzili się radni SLD i PO, Bezpartyjnych, a teraz mają wątpliwości.- Każdy wie jaką rolę odgrywał i odgrywa Kościół w naszym społeczeństwie - nie dotyczy to tylko spraw religijnych, ale też patriotycznych i tożsamości narodu. Sprawa kościoła nad Rudzianką zapewne powróci na sesjach rady miasta w przyszłym roku.