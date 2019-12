US wszczął postępowanie przeciwko prof. Popieli

Rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Szczecińskiego wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko prof. Agnieszce Popieli, która jako pierwsza ujawniła, że marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki wziął od niej 500 dolarów za operację.

- Z niczego się nie wycofałam i złożyłam zeznania do odpowiednich służb w sprawie prof. Tomasza Grodzkiego - powiedziała Radiu Szczecin prof. Agnieszka Popiela.Postępowanie dyscyplinarne to inicjatywa rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Edwarda Włodarczyka. Jest to o tyle dziwne, że sam zainteresowany prof. Tomasz Grodzki nie wystąpił na drogę prawną przeciwko autorce wpisu na facebooku.- No po prostu powiedziałam prawdę. Miałam co więcej dobre intencje - podkreślała Popiela.Rzecznik dyscyplinarny prof. Piotr Łaski z Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego kilka dni temu napisał list do prof. Popieli, w którym informuje, że podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego są oskarżenia pod adresem prof. Tomasza Grodzkiego o przyjęcie 500 dolarów za operację.- Dlatego ja byłam troszeczkę zdziwiona, że ten rzecznik mimo wszystko postępowanie robi, z tego względu, że tych informacji trochę jest, ja nie jestem jedyna - mówiła Popiela.Po tym, jak Agnieszka Popiela ujawniła informacje, że prof. Grodzki wziął od niej 500 dolarów za operację, kolejne osoby opowiadają podobne historie o obecnym marszałku Senatu.W sprawie korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo, prokuratura regionalna w Szczecinie wszczęła śledztwo nas początku grudnia, dotyczy ono okresu, kiedy dyrektorem placówki był prof. Grodzki.