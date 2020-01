Zgłaszającym przypadki korupcji nie grozi żadna kara

Osobom, które przekazywały korzyści majątkowe profesorowi Grodzkiemu i zgłoszą to do prokuratury, nie grozi żadna kara - mówi poseł Janusz Kowalski z Solidarnej Polski, podsekretarz stany w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Parlamentarzysta dodał, że zapewni ochronę prawną wszystkim, którzy ujawnią przypadki korupcji.- Zgodnie z artykułem 229 paragraf 6 i 230 paragraf 3, wszystkie osoby, które pójdą do prokuratury i złożą zeznania, będą wyłączone spod odpowiedzialności karnej. Jeżeli dzisiaj mamy kilka świadectw w przypadku pana profesora Grodzkiego i zostaną ujawnione kolejne, a osoby które w nich uczestniczyły nie ujawnią tego wcześniej, to wtedy im grozi kara - tłumaczy Kowalski.Zdaniem posła Janusza Kowalskiego osoby, które wręczały łapówki w szpitalu Szczecin - Zdunowo były w dramatycznej sytuacji. Dlatego deklaruje pomoc prawną kolejnym pacjentom, którzy zdecydują się przerwać milczenie.- W imieniu moich kolegów posłów Solidarnej Polski chce powiedzieć, że jeżeli jakikolwiek obywatel nie wie, jak podejść do sprawy korupcji, będziemy takim osobom udzielać informacji i ochrony prawnej, informując jak działa polskie prawo - mówi poseł Kowalski.Dotychczas Radio Szczecin zgromadziło informacje na temat pięciu świadectw korupcyjnych z udziałem prof. Tomasza Grodzkiego.Prokuratura Regionalna w Szczecinie od kilku tygodni prowadzi postępowanie w sprawie korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo w czasach, gdy kierował nim profesor Tomasz Grodzki.