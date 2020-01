Łongiewska-Wijas odchodzi z KO. "Nie mam natury obłąkańczo wiernego psa"

Szczecińska radna rezygnuje z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. "Nie mam natury obłąkańczo wiernego psa, idącego posłusznie za panem, który go bije" - tak Edyta Łongiewska-Wijas żegna się z Łukaszem Tyszlerem z PO.

Łongiewska-Wijas zrezygnowała także z członkostwa w Nowoczesnej, partii w jej ocenie "niezainteresowanej realizacją własnego programu".Radna wysłała także list otwarty do mediów: "z myślenia nie powinna zwalniać nas żadna polityczna poprawność" - pisze Łongiewska-Wijas. Czytamy też o zakładanym "w szczególności kobietom [...] politycznym kneblu". Tu cytat: "knebel to groźba przezwania kogoś ekscentryczką, histeryczką, kłótliwą babą, wichrzycielką. W wykonaniu polityków PO zdarzało się wypominanie kobiecie menopauzy, coś obrzydliwego".Sprawa to pokłosie konfliktu o działanie komisji kultury kierowanej przez Łongiewską-Wijas. Inni radni KO zrezygnowali z członkostwa, mówili, że przewodnicząca "nie umie grać w drużynie". A gdy Łongiewska-Wijas skrytykowała prezydenta Szczecina za cięcia w kulturze, to została zawieszona w klubie.Przypomnijmy, że KO jest w koalicji z Piotrem Krzystkiem. Rezygnacja radnej nie zmieni układu sił w radzie.