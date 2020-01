Młodzi Demokraci i KOD wierzą w niewinność Grodzkiego [ZDJĘCIA]

Jesteśmy przekonani o niewinności marszałka Tomasza Grodzkiego - deklarowali członkowie stowarzyszenia Młodzi Demokraci oraz Komitetu Obrony Demokracji.

O godzinie 13 spotkali się na placu Adamowicza i zbierali podpisy na liście poparcia marszałka. Uważają bowiem, że nieprawdziwe są medialne doniesienia o przyjmowaniu przez Tomasza Grodzkiego łapówek w czasie jego pracy w szpitalu Szczecin-Zdunowo.Michał Wierzbicki z Młodych Demokratów mówił, że jest oburzony nagonką na profesora Grodzkiego.- Mamy do czynienia z akcją szczucia na jednego człowieka i nawet wykonywania samosądów. Jest to już wręcz nękanie. Dlatego wraz z KOD-em, jako Młodzi Demokraci, musimy wykazać wsparcie Tomaszowi Grodzkiemu i m.in. dlatego organizujemy tę zbiórkę - mówił Wierzbicki.O korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo na naszej antenie opowiadali między innymi prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Agnieszka Popiela, a także mieszkaniec naszego regionu Henryk Osiewalski.- Na sali leżała taka dziewczynka, nastolatka i po powrocie z gabinetu lekarskiego bardzo płakała, bo jej powiedzieli, że jeżeli chce mieć taką bliznę, żeby się jeszcze mogła pokazać na plaży, to rodzice po prostu powinni przyjechać - mówiła Popiela. - Pojechałem do Szczecin-Zdunowo, znalazłem doktora Grodzkiego. po wykonaniu zdjęć rentgenowskich dał mi jeszcze opis choroby i powiedział, że za tę usługę należy się 200 złotych - mówił Osiewalski.Prokuratura i CBA prowadzą dochodzenie w sprawie podejrzeń o korupcję w szpitalu Szczecin-Zdunowo. Śledczy przesłuchali do tej pory siedmioro świadków, którzy twierdzą, że profesor Grodzki przyjął od nich łapówki.