Sochański: "Polska stała się takim pokazowym chłopcem do połajanki"

Polska "chłopcem do bicia", dyscyplinowana, by inni nie próbowali pójść niezależną drogą - oceniał w "Rozmowie pod krawatem" były konsul honorowy Niemiec i polityk PiS Bartłomiej Sochański.

W kontekście zapowiedzi dotyczących wszczynania przez Brukselę postępowań przeciwko naszemu krajowi - na przykład w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej, także gdy rosyjscy dyplomaci pouczają Polskę w sprawach demokracji - to, zdaniem Sochańskiego, nie jest przypadek.- Dawanie nauczki Polsce przez Europę, bo Polska stała się trochę takim pokazowym chłopcem do połajanki. Żeby przestrzec innych, albo pokazać, że Europa nie dopuści do tego, żeby jakiś kraj niezależnie i to jeszcze w kierunku prawicowym się rozwijał. Myślę, że w tej chwili przy przekopie Mierzei Wiślanej pozornie sprawa się rozbija o wady i ptaki - mówi Sochański.Bartłomiej Sochański podkreślał, że przekop Mierzei Wiślanej w oczywisty sposób narusza rosyjskie interesy. Który to kraj w ostatnim czasie - według polityka PiS - prowadzi kampanię wymierzoną także w Polskę.