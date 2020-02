B. przewodniczący szczecińskiej rady miasta pracuje w miejskiej spółce

Zarabia 45 złotych za godzinę pracy. To spółka Tramwaje Szczecińskie zwróciła się do niego z propozycją - mówi Michał Wilkocki.

Były przewodniczący szczecińskiej rady miasta - do czasu, gdy został złapany na jeździe pod wpływem alkoholu - zrzekł się wszystkich funkcji. Ale, jak się okazuje, dalej pracuje dla urzędu.Spytaliśmy prezydenta Szczecina w "Rozmowie pod krawatem", czy jego niegdyś bliski współpracownik z klubu Bezpartyjnych jest zatrudniony w urzędzie.- Z tego, co wiem nie łączy magistratu żadna umowa z panem Michałem. Ale pan Michał jest aktywnym człowiekiem, który pracuje dla lokalnej społeczności. Nie mam wiedzy, czy spółki miejskie zawarły z nim jakąś umowę, zaskoczył mnie pan tym pytaniem - red. Przemysławowi Szymańczykowi odpowiadał Piotr Krzystek.Informacja, że Michał Wilkocki pracuje dla spółki Tramwaje Szczecińskie jest na jej stronie, w rejestrze umów jako "Opracowywanie koncepcji kampanii edukacyjno - społecznych, wdrażanie w Spółce nowego systemu identyfikacji, opracowywanie grafik na potrzeby Spółki".Były radny tłumaczy nam, że ma doświadczenie w tego typu pracy, chociaż o projektowaniu grafiki nie mówi.- Wszelkiego rodzaju komunikaty, konsultacje, monitoring tego, co dzieje się w mediach społecznościowych i prasie lokalnej. Tworzę raport ze swojej pracy, mój wymiar pracy to maksymalnie 80 godzin - powiedział sam Wilkocki.Umowę zawarto na rok. Wilkocki tłumaczy, że zarabia około 3 tysięcy złotych miesięcznie. I zapewnia, że to jego jedyna umowa z jakąkolwiek miejską spółką.