Nowe obwodnice powstaną w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dziewięć nowych obwodnic drogowych ma powstać w ciągu najbliższych dziesięciu lat w województwie zachodniopomorskim.

To element nowego programu rządowego nadzorowanego przez Ministerstwo Infrastruktury. Jak mówi poseł Artur Szałabawka, w naszym regionie na programie najwięcej skorzystają kierowcy, którzy poruszają się na co dzień drogą krajową nr 20:



- Mamy już prawie ukończoną obwodnicę Węgorzyna i dodatkowo dochodzą trzy - bo dochodzi Stargard, który w tej chwili jest mocno zakorkowany na odcinku DK 20, dochodzi Złocieniec i Szczecinek, także można powiedzieć, że mieszkańcy naszego województwa, ale też turyści i przedsiębiorcy, którzy poruszają się DK 20, mogą być naprawdę szczęśliwi.



Najwięcej pieniędzy z programu budowy stu obwodnic trafić ma do tych miast i miasteczek, w których natężenie ruchu jest wyjątkowo duże - mówi poseł Leszek Dobrzyński:



- Wszystkie te pieniądze mają pochodzić z budżetu, ale też z dotacji unijnych, z

nowej perspektywy, która jest przed nami. Nie mniej wszystkie te zadania, żeby to było jasne, rząd bierze na siebie. To jest nasza obietnica, to jest nasz plan. Oczywiście jeżeli będzie możliwość dogadania się gdzieś z lokalnym samorządem, no to nie sądzę, żeby minister odmówił.



Program budowy stu obwodnic w Polsce kosztować ma 28 miliardów złotych. W naszym regionie obejmie miejscowości Człopa, Gryfino, Kołbaskowo, Rusinowo, Stargard, Szczecinek, Szwecja, Wałcz i Złocieniec.

