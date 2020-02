Możliwe opóźnienie budowy tunelu pod Świną. Przyczyna: koronawirus

Zamówiona w Chinach maszyna ma średnicę tarczy ponad 13 metrów; można to porównać do wysokości pięciopiętrowego budynku. źródło: https://www.youtube.com/

Epidemia koronawirusa w Chinach może wpłynąć na budowę tunelu w Świnoujściu - przyznał w "Rozmowie pod krawatem" prezydent miasta, Janusz Żmurkiewicz. Przy czym - w tym momencie prace idą zgodnie z harmonogramem - zapewniał Żmurkiewicz w Radiu Szczecin.

Na maj zaplanowano odbiór zamówionej w Chinach specjalnej maszyny do drążenia tunelu pod Świną - tu prezydent miasta przewiduje możliwe opóźnienie.- Obawiam się, że ten termin może być przesunięty; może nie maj, a czerwiec czy lipiec... Oby jak najszybciej opanowano tego koronawirusa i fabryki rozpoczęły normalna pracę. Na razie jednak wszystko idzie zgodnie z planem choć rzeczywiście: część elementów jest produkowana tam, gdzie jest źródło zakażenia - przyznał prezydent Żmurkiewicz.Zamówiona w Chinach maszyna ma średnicę tarczy ponad 13 metrów; można to porównać do wysokości pięciopiętrowego budynku. Według pierwotnych planów, przetransportowane w częściach urządzenie miało być gotowe do pracy na miejscu w Świnoujściu pod koniec tego roku.