Głosowanie nad gruntem pod kościół. Radny PO komentuje

To było do przewidzenia, że głosowanie się tak zakończy - tak radny miejski Platformy Obywatelskiej komentował w "Samorządowej przeplatance" sprawę dzierżawy gruntu na prawobrzeżu Szczecina.

We wtorek rada miasta zdecydowała, że na osiedlu "Nad Rudzianką" powstanie na nim kościół. Marcin Biskupski głosował przeciw przekazaniu gruntów dla kościoła tak, jak ustalił cały jego klub. Na sesji jednak zabrakło Marii Herczyńskiej, Jana Posłusznego i Urszuli Pańki. Ta ostatnia jednak była usprawiedliwiona.Jednak jak mówił Biskupski, nie miało to wpływu na wynik głosowania. - Gdyby były te dwie osoby, to i tak wynik zakończyłby się głosowaniem 14:13. W poniedziałek było ustalone, kto będzie, a kogo nie będzie i wydawało się, że wszyscy powinni być. Naprawdę warto zapytać tych radnych, co się stało i dlaczego nie uczestniczyli w dzisiejszej sesji - powiedział Biskupski.Ostateczny wynik głosowania to 14 radnych "za", 11 "przeciw", a trzy osoby się wstrzymały.