Sumienie radnych we wtorkowym głosowaniu

Każdy we własnym sumieniu rozstrzygnął tę sprawę - powiedział w "Samorządowej przeplatance" radny Mirosław Żylik. Przewodniczący klubu Bezpartyjni tak skomentował wtorkową decyzję rady miasta o wydzierżawieniu gruntu pod budowę kościoła na Prawobrzeżu, przy osiedlu "Nad Rudzianką".

- Ja byłem za - dodał Żylik. - W klubie już parę razy rozmawialiśmy na temat tej dzierżawy. Stanowisko pana prezydenta i w sumie moje było takie, że każdy we własnym sumieniu ma rozstrzygnąć, czy jest za, czy przeciw, czy się wstrzymuje. Nie było żadnych nacisków. Ja byłem mieszkańcem osiedla Słoneczne w latach 80. gdzie nie było jeszcze kościoła. Była tylko kaplica. Musiałem chodzić do kościoła przy ulicy Kolorowych Domów. Nie zawsze ta odległość skutkowała tym, że trafiałem do tego kościoła."Za" parafią przy osiedlu "Nad Rudzianką" głosował opozycyjny PiS. Bezpartyjni prezydenta byli podzieleni, przy czterech głosach "za", jednym "przeciw" i trzech wstrzymujących się. "Przeciw" była radna niezrzeszona oraz Koalicja Obywatelska.