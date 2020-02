SLD: podejrzanych o koronawirusa należy obowiązkowo izolować [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej chcą, aby podejrzanych o zachorowanie na koronawirusa obowiązkowo hospitalizować i izolować.

Takie zmiany w prawie chcą zaproponować podczas poniedziałkowego posiedzenia Sejmu, ponieważ część lekarzy uważa, że przymusowe leczenie może być niezgodne z obowiązującym prawem - mówi poseł Dariusz Wieczorek z SLD.



- Intencja tego projektu jest taka, żeby dla absolutnej jasności dopisać koronawirusa do tego zestawu chorób, które wymagają obowiązkowej hospitalizacji i kwarantanny. Są pewne obawy również środowisk lekarskich, czy na podstawie obecnie obowiązującego prawa będzie można hospitalizować pacjenta - mówi Wieczorek.



Sojusz Lewicy Demokratycznej uważa, że nakłady na służbę zdrowia powinny wzrosnąć do 7 procent PKB, kosztem wydatków m.in. na wojsko.



- To jest kwestia IPN-u, administracji, dotycząca tych wydatków na obronność - mówi Wieczorek.



W poniedziałek Sejm ma zapoznać się z sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa w Europie.