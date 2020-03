Rzepa: "kampania powinna być merytoryczna"

Życzy sobie merytorycznej kampanii, bo "prezydent musi szukać porozumienia między wszystkimi stronami sporu politycznego" - mówił w "Rozmowie pod krawatem" poseł PSL Jarosław Rzepa.

Zwróciliśmy uwagę politykowi, że w zmaganiach o najwyższy urząd w państwie niemal codziennie dochodzi do bezpardonowych ataków, nie brakuje też tak zwanych "fake newsów".- Chciałbym, żeby nie była, chciałbym, żeby była jak najbardziej merytoryczna i żeby odnosiła się do samego urzędu, bo to jest jednak bardzo ważne - powiedział Rzepa.- Wie pan czemu pytam? Bo Gazeta Wyborcza tropi już przynależność polityczną i poglądy pana, pierwszego Polaka, który pierwszy zachorował na koronawirusa. Gdzie jest sens takich artykułów? Wytropili, że ten pan był kiedyś za PiS-em - zapytała redaktor Ogórek.- Nie wolno w ten sposób się doszukiwać. Rozmawialiśmy kiedyś na ten temat i każdy ma prawo mieć swoje poglądy - odpowiedział Rzepa.Jak poinformował niedawno tygodnik "Sieci", w sztabie wyborczym Małgorzaty Kidawy-Błońskiej pracuje twórca internetowego profilu "SokzBuraka" - gdzie wielokrotnie pojawiały się fałszywe i hejterskie informacje wymierzone w polityków PiS.W odpowiedzi szef PO Borys Budka stwierdził, że "nic mu o tym nie wiadomo" a "silna grupa hejterów" działa w ministerstwie sprawiedliwości.