Barwy kampanii w Dobrej [ZDJĘCIA]

Kampania informacyjna na temat referendum w sprawie odwołania wójt Dobrej ruszyła pełną parą. Na wjazdach do gminy umieszczono billboardy, w gminie na płotach inicjatorzy akcji wywiesili też kilkadziesiąt banerów.

Jest też profil na facebooku, szykowane są ulotki zachęcające do wzięcia udziału w głosowaniu zaplanowanym na 29 marca.



Tego dnia rozstrzygną się samorządowe losy Teresy Dery, której inicjatorzy referendum zarzucają m.in. chaos przestrzenny w gminie, zły stan dróg i słabą komunikację ze Szczecinem.



Referendum organizuje grupa mieszkańców, która zebrała już ponad 6 tys. złotych na powadzenie kampanii.



- Dlaczego wystąpiliśmy z inicjatywą?! Co nam się nie podoba?! Pokażemy, jak chcielibyśmy, by te rzeczy, które nam się nie podobają były organizowane - zapowiada kolejne działania pełnomocnik grupy, Jacek Zienkiewicz.



Żeby wynik referendum w Dobrej był wiążący, do urn musi iść nieco ponad 5 tys. wyborców.



Do audycji "Samorządowa Przeplatanka Radia Szczecin" zapraszaliśmy wójt Teresę Derę, by ustosunkowała się do stawianych jej zarzutów. Nie skorzystała.