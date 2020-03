Nowy pacjent podejrzany o koronawirusa

Jedno nowe podejrzenie koronawirusa w Szczecinie. Są też dobre informacje: chorobę wykluczono u kolejnych pacjentów, u których wirus był podejrzewany.

Piątkowe wyniki badań potwierdziły, że małżeństwo ze Stargardu jest zakażone koronawirusem. Kobieta i mężczyzna byli wcześniej we Włoszech.Do tej pory na oddziale zakaźnym przebywały też trzy osoby, u których podejrzewany był koronawirus, a od których pobrano próbki do badań.- W sobotę rano przyszły wyniki trzech innych pacjentów; tutaj mamy dobre informacje - we wszystkich trzech przypadkach wykluczono koronawirusa i te osoby niebawem będą mogły opuścić szpital. Od piątku dotarł do nas jeden pacjent, u którego wykluczyliśmy grypę, pobrano od niego próbki i czekamy na wyniki jego badań - mówi Mateusz Iżakowski, p.o. rzecznika prasowego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie Arkońska - Zdunowo.Stan zdrowia małżeństwa zakażonego koronawirusem lekarze określają jako stabilny. Trwa sprawdzanie z kim kobieta i mężczyzna mieli kontakt.