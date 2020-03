Dobra - wirus silniejszy od demokracji?

O przełożenie terminu referendum w Dobrej postulują w piśmie do wojewody inicjatorzy akcji. Głosowanie w sprawie odwołania wójt Teresy Dery ma odbyć się 29 marca.

Wniosek o zmianę daty referendum podyktowany jest pandemią koronawirusa.- Czekamy na to, choć jest to z pewną szkodą dla gminy, ale nasze bezpieczeństwo jest ważniejsze - mówi pełnomocnik komitetu referendalnego, Jacek Zienkiewicz.Sytuacja jest szczególna.- Decyzje musiałyby zapaść na wyższym szczeblu - powiedzmy: minister zdrowia, minister spr spraw wewnętrznych i administracji, może premier... Ustawodawca nie przewidział takiej nadzwyczajnej sytuacji; w zasadzie nie jest ustawowo uregulowana sytuacja, by przekładać referendum - dodaje Zienkiewicz.Grupa mieszkańców, która chce odwołania wójt Teresy Dery w Dobrej inicjatywę referendalną podjęła w grudniu ubiegłego roku.