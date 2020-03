Uszyj maseczki ochronne dla służb. "To zabezpieczenie na pierwszej linii frontu"

Fot. pixabay.com / coyot (CC0 domena publiczna)

W trudnym okresie epidemii służby, które niosą pomoc, same jej potrzebują. Uszyj maseczkę dla ratownika, strażaka, żołnierza czy policjanta - pod takim hasłem ruszyła właśnie w Szczecinie akcja wsparcia.

To apel do krawców, ale nie tylko. Pomóc może każdy kto potrafi szyć, ponieważ brakuje nam maseczek ochronnych - tłumaczy pomysłodawca akcji, strażak-ratownik medyczny Tomasz Kubiak.



- Pozwolą nam się zabezpieczyć wstępnie podczas naszych działań pomocowych. Na pierwszej linii frontu. Do wstępnego zabezpieczenia się podczas dostarczania pożywienia dla osób będących na kwarantannie. Do pomocy logistycznej ta terenie miejsc, w których są wykonywane kwarantanny, jak również przy namiotach polowych i izbach przyjęć - mówi Kubiak.



Najlepiej by maseczka była z bawełny.



- Zwykła maska bawełniana, najlepiej trzywarstwowa - bawełna, flizelina, bawełna. Wszystkie uszyte z każdego innego materiału dają nam możliwość również zabezpieczenia się - mówi Kubiak.



Najlepiej aby maski były rozmiarów: 17,5 x 9,5 cm. Aby je przekazać, należy kontaktować się z organizatorem akcji. Numer telefonu do Tomasza Kubiaka: 668 116 424.



Również dla personelu medycznego szyte są maski. Około stu mieszkanek naszego miasta skrzyknęło się na Facebooku na profilu "Szczecinianki szyją maseczki dla lekarzy".