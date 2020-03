Tramwaje i autobusy od soboty rzadziej i nieco inaczej

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

W związku ze zmniejszoną liczbą pasażerów podróżujących komunikacją zbiorową od soboty, czyli 21 marca Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wprowadza zmiany w rozkładach jazdy i nowe godziny funkcjonowania kas biletowych.

W dni powszednie obowiązywać będą specjalne rozkłady jazdy z 20-minutową częstotliwością kursowania.



W soboty, niedziele i dni świąteczne obowiązywać będzie rozkład jazdy taki, jak obowiązuje zawsze w Nowy Rok, w Wielkanoc i Boże Narodzenie.



Od poniedziałku natomiast - do odwołania - kasy biletowe w soboty i niedziele będą nieczynne.



TRAMWAJE

linia 1 – w godzinach 9-14 i 18-23 pojedzie trasą skróconą do Zajezdni Pogodno,

linia 8 – po godz. 20 kursuje na skróconej trasie Gumieńce – Dworcowa (ostatni kurs z Turkusowej 20:27),

linia 10 – kursuje w godzinach 6-17:30,

linia 11 – kursuje do godz. 20 (ostatnie kursy: 19:56 z Ludowej i 20:27 z Potulickiej),

linia 12 – w godzinach 7-8 i 14:30-16:30 kursuje co 10 minut



AUTOBUSY

W dni powszednie na następujących liniach wprowadzony zostaje rozkład sobotni: A, B, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 84, 85, 87, 93, 96, 97, 102, 893



Linie zawieszone: 4, 14, G, H, 78, 94, 109, 110, 111



W dni powszednie na następujących liniach obowiązuje dotychczasowy rozkład jazdy: C, 62, 63, 68, 70, 80, 81, 83, 88, 91, 101, 103, 105, 106, 108, 121, 122, 123, 124,



Na linii 107 w dni powszednie obowiązywać będzie rozkład jazdy dla okresu lipiec – sierpień



W dni powszednie na liniach 901, 904 i 908 obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w okresie wolnym od nauki w szkołach



Na linii 812 w dni powszednie obowiązywać będzie specjalny rozkład jazdy z 10 - minutową częstotliwością kursowania



W soboty na linii 62 i 72 obowiązuje dotychczasowy rozkład jazdy



W niedziele handlowe na linii 62 obowiązuje dotychczasowy rozkład jazdy



W niedziele i dni świąteczne linia 72 nie kursuje



Na wszystkich liniach nocnych przez cały tydzień od 21/22.03.2020r. będzie obowiązywał rozkład jazdy realizowany od niedzieli do środy



W soboty i dni świąteczne na wszystkich liniach autobusowych (oprócz linii 62 i 72) i tramwajowych obowiązywać będzie rozkład jazdy dla Nowego Roku, Wielkanocy i Bożego Narodzenia



KASY BILETOWE

Od 23.03.2020 r. do odwołania kasy biletowe w soboty i niedziele będą nieczynne. W pozostałych dniach według następującego planu:



KLONOWICA: 7:30 – 15:30

BASEN GÓRNICZY: 10:00 – 17:15

BRAMA PORTOWA: 10:00 – 17:15

KOŁŁĄTAJA: 10:00 – 17:15

KRZEKOWO: 10:00 – 17:15

PL. RODŁA: 10:00 – 17:15

PODJUCHY: 10:00 – 17:15

POMORZANY: 10:00 – 17:15

SŁONECZNE: 10:00 – 17:15

TURKUSOWA: 10:00 – 17:15

POLICE: 10:00 – 17:15

TURZYN – nieczynne

KALINY - nieczynne