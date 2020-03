Praca zdalna wyzwaniem i czasem tworzenia nowych zasad

To czas wielkiej próby - mówi o pracy zdalnej psycholog Elżbieta Ciuksza. Jak podkreślała na antenie Radia Szczecin, system pracy w domu to wyzwanie dla każdego z nas.

Zdaniem psycholog, z jednej strony nie możemy uciec od obowiązków domowych, z kolei z drugiej strony powinniśmy być jak najbardziej efektywnym pracownikiem.Grunt, to ustalić twarde zasady zarówno z pracodawcą, jak i z rodziną.- Musimy sobie stworzyć plan: ustalić zasady z pracodawcą na ile on wymaga naszej dyspozycyjności, w jakich godzinach, czy rzeczywiście pracownik jest w stanie spełnić wymagania stawiane przez pracodawcę. Trzeba też ustalić zasady z rodziną, w jaki sposób będzie się pracowało z domu - zaleca Ciuksza.W czasach kwarantanny łatwiej o domowe kłótnie - ostrzega psycholog i zwraca uwagę na pewien paradoks: jeżeli nasze relacje w domu "kuleją", to nasze częste pobyty w domu mogą być toksyczne.Najbliższe tygodnie będą sprawdzianem dla rodzin i pracodawców - jak poradzą sobie w tym modelu - dodaje psycholog.- Mama ma czas "od-do", tata ma czas "od-do" i dzieci podobnie; jeśli sami ustalimy sobie reguły funkcjonowania, to - podobnie jak z pracodawcą - pewniej i bezpieczniej będziemy się czuć w domu - podkreśla.Większość Polaków nigdy nie pracowała zdalnie - wynika z danych Eurostatu. Przed wybuchem pandemii koronawirusa w domu pracowało mniej niż 5 procent z nas.