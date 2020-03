Pracownik cywilny policji po godzinach szyje ochronne maski [ZDJĘCIA]

Pracownica policji przyłączyła się do pomocy lekarzom w walce z koronawirusem. Magdalena Marcińczyk - cywil z Wydziału Prewencji szczecińskiej policji, po godzinach szyje kolorowe maseczki dla personelu medycznego.

Maszynę do szycia kupiła miesiąc temu, traktując to jako hobby. Dopiero później trafiła na grupę „ Szczecinianki szyją maseczki dla lekarzy, służby zdrowia i obywateli " na Facebooku.Pani Magda potrzebuje pomocy - prosi o kawałki bawełnianej tkaniny czy gumki, których używa do wykonania masek. Każdy, kto mógłby jej pomóc może pisać do niej za pośrednictwem Facebooka - także poprzez wspomnianą wcześniej grupę.