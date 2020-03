"Kultura zdalna". Co proponują szczecińskie instytucje w czasie epidemii?

Ponad 1,5 tysiąca kodów na 60 tysięcy e-booków, filmów i audiobooków jest do wzięcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie.

To w ramach akcji "Kultura zdalna", organizowanej z powodu epidemii i przymusowego odosobnienia - poinformował Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.- Nasza Biblioteka Miejska przygotowała pulę kodów, dla mieszkańców do aplikacji Legimi, tam można skorzystać z bogatej oferty e-booków, audiobooków. Zapraszamy do skorzystania z tej możliwości. Przynajmniej tyle może zrobić nasza biblioteka, nie możemy do niej chodzić, żeby wypożyczać, więc możemy to w tej formule zrobić - zachęca Krzystek.Aby otrzymać kod, należy wysłać mail do biblioteki, a w treści wiadomości podać swoje imię i nazwisko oraz numer karty czytelnika. Kody będą rozdane 1 kwietnia. Platformę, na której będzie można wykorzystać kody znajdziecie tutaj Ponadto trwa przygotowywanie niedzielnego koncertu on-linie w ramach Festiwalu Szczecin Jazz 2020. Natomiast Dom Kultury "Słowianin" na swoim profilu przypomina fragmenty koncertów, festiwali i rozmowy z artystami. Teatr Kana udostępnił za to swoje archiwalne materiały.Radio Szczecin także coś dla Was przygotowało: koncerty najlepszych polskich artystów, które odbyły się w naszym studiu w ramach cyklu "Blackout". Przypominamy je dla Was!W środę mogliście śledzić na naszej antenie i stronie internetowej występ Anity Lipnickiej, a już w piątek o godzinie 19:00 kolejny koncert - tym razem Natalii Kukulskiej.