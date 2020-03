"Przy fake newsach powinna być zdecydowana reakcja organów państwa"

Niegodziwe i skandaliczne wprowadzanie w błąd opinii publicznej - tak zachowanie szczecińskiego samorządowca nazywa minister w kancelarii prezydenta Paweł Mucha.

Władysław Dzikowski - radny klubu Bezpartyjnych, czyli z bezpośredniego zaplecza Piotra Krzystka - opublikował na swoim profilu facebookowym fake newsa, jakoby PiS miało wydać dyrektywę dotyczącą nieprzyjmowania do szpitali osób powyżej 55. roku życia w przypadku gwałtownego wzrostu zachorowań.Oczywiste kłamstwo - podkreśla Paweł Mucha i zgadza się z decyzją szczecińskiego PiS, które w poniedziałek sprawę zgłosi do prokuratury.- Absolutnie skandaliczne i niegodziwe jest wprowadzanie opinii publicznej w błąd. To co się dzieje w przestrzeni także internetowej, tzw. fake newsy, czyli nieprawdziwe informacje. I niezależnie od tego, czy byśmy przyjmowali, że to wynika z czyjejś bezmyślności, czy z chęci zaistnienia w sensie politycznym, czy ze świadomej złej woli, to tutaj powinna być bardzo zdecydowana reakcja organów państwa - mówił Mucha.Rozmawialiśmy z radnym Dzikowskim po publikacji przez niego fake newsa. Stwierdził, że wpisu nie usunie, a swojego zachowania się nie wstydzi.