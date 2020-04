Klaster Morski rusza na pomoc szpitalom

Najbardziej potrzebne są respiratory i termometry bezdotykowe - podkreślają szpitale. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Firmy i wyższe uczelnie skupione w Klastrze Morskim Pomorza Zachodniego rozpoczęły akcję zbiórki pieniędzy, które trafią do szpitali i pomogą w walce z epidemią koronawirusa.

Pierwsze wpłaty trafiły już na konto, jak mówi Dariusz Smoliński, prezes spółki Polskie Terminale i sekretarz Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.



- W ramach tej akcji, abstrahując od tej wpłaty miliona złotych ze strony Portu czy Stoczni wcześniej. W piątek też zostało zamówione nowoczesne urządzenie do szybkiego badania zakażenia koronawirusem. Zarząd Morskich Portów, Polskie Terminale i Gryfia wspólnie w piątek dokonały wpłaty na rzecz szpitala przy ul. Unii Lubelskiej - informuje Smoliński.



Klaster Morski Pomorza Zachodniego liczy kilkadziesiąt firm i uczelni z naszego regionu. - To konsorcjum firm zrzeszających wszystkie podmioty branży morskiej, przede wszystkim są to firmy państwowe, ale też współpracujące z nami wyższe uczelnie. Tu jest ponad 70 członków, między innymi Akademia Morska, ZUT, Zarząd Polskich Portów Szczecin i Świnoujście - dodaje Smoliński.



Najbardziej potrzebne są respiratory i termometry bezdotykowe. Akcję koordynuje Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski.