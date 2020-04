Kilkudziesięciu pracowników Amazona objętych kwarantanną. "Boimy się, każdy z nas ma rodziny"

25 pracowników i ich rodziny poddani kwarantannie - to działania po wykryciu koronawirusa u osoby z firmy Amazon.

To jeden z największych pracodawców w regionie. W hali w Kołbaskowie pod Szczecinem pracuje ok. 4 tysiące osób. O swoje zdrowie obawia się reszta załogi.Sanepid ustalił listę bliskich kontaktów osoby zakażonej. Ci pracownicy z firmy wraz z rodzinami zostali objęci kwarantanną. Liczona jest ona od ostatniego dnia styczności z osobą zakażoną - ustalono, że był to 25 marca. W wyniku dochodzenia epidemiologicznego ustalono również osoby z bliskiego kontaktu, spoza miejsca pracy. Także ci, jak również współzamieszkujący z osobą zakażoną, zostały objęte kwarantanną - mówi Małgorzata Kapłan, rzeczniczka zachodniopomorskiego sanepidu.- Podczas przeprowadzonej 24 marca kontroli ustalono, że Amazon ograniczył wejście ludzi z zewnętrznych firm do minimum. Na terenie zakładu przez 24 godziny na dobę pełni służbę ratownik medyczny. Zwiększono częstotliwość czyszczenia powierzchni dotykowych. Ponadto są ogólnodostępne dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Zwiększono także częstotliwość kursowania komunikacji pracowników - mówi Kapłan.Nie wszystkich jednak to przekonuje, jak np. pana Pawła.- Boimy się, każdy z nas ma rodziny. To nie są żarty - mówi pracownik Amazona.Niektórzy członkowie załogi zapowiedzieli, że nie przyjdą do pracy.