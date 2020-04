Żeby tak mieć pogłębiarkę...

Podczas pogłębiania toru wodnego będzie trzeba usunąć prawie trzy metry mułu na długości ponad 60 kilometrów. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Trwają analizy i poszukiwania pogłębiarki, która będzie pracować przy bieżącym utrzymaniu toru wodnego Szczecin-Świnoujście.

W ostatnich latach, gdy tor się zamulał, prace pogłębiarskie zlecano firmą zewnętrznym. Teraz może to robić pogłębiarka, która na stałe byłaby w Szczecinie - mówi Dariusz Smoliński z Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.



- Z pewnością jest to sprzęt potrzebny. Oczywiście - współpracujemy w bieżącej działalności z firmami, które to realizują na rzecz czy Zarządu Morskich Portów czy spółek zależnych. Natomiast z pewnością posiadanie takiego sprzętu dałoby nam większe możliwości, ale być może większe bezpieczeństwo obsługi tego typu zamówień - mówi Smoliński.



Rząd zabezpieczył pieniądze na bieżące utrzymanie toru wodnego do Szczecina po jego pogłębieniu do 12,5 metra.



- Zwłaszcza teraz po pogłębieniu, kiedy te ilości się zdecydowanie zwiększą, wydaje się zakup być zakupem celowym - mówi Smoliński.



W przeszłości w Szczecinie funkcjonowało Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Dragmor, które dysponowało pogłębiarkami.



Zostało jednak sprywatyzowane i zlikwidowane.