Politolog: wydaje mi się, że opozycja cieszyłaby się z pogłębienia pandemii

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Tym, co powinniśmy zapewnić dziś, to sprawność i stałość działania państwa. A jednym z tych elementów jest przeprowadzenie wyborów - powiedział w "Popołudniowej Przeplatance" prof. Maciej Drzonek z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zdaniem politologa, opozycji na tym nie zależy.



- Patrząc na niektóre wypowiedzi polityków opozycyjnych wydaje mi się, że tego wprost być może nie mówią, ale między wierszami można odnieść wrażenie interpretując ich wypowiedzi, że oni by się ucieszyli, gdyby pandemia się pogłębiła do 10 maja. Bo być może to by spowodowało naturalne odwleczenie wyborów - mówi politolog.



Zdaniem prof. Macieja Drzonka, klasa polityczna powinna zrobić wszystko, aby wybory prezydenckie odbyły się 10 maja.



- Chciałem podkreślić, że nie o to chodzi, kto tak naprawdę w tych wyborach ma szansę na ich wygranie. Tu chodzi o to, żeby państwo mogło funkcjonować. Odwlekanie wyborów w nieznane, w sytuacji, gdy nie wiemy co będzie za kilka miesięcy i wcale nie jest powiedziane, że będzie lepsza sytuacja, jest bardzo nieroztropne - mówi Drzonek.



W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął ustawę umożliwiającą korespondencyjne przeprowadzenie wyborów prezydenckich.