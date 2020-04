Marek Kolbowicz. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Z czystym sumieniem zatrudniłbym Piotra Kęsika - tak w "Samorządowej przeplatance" Radia Szczecin mówił radny Bezpartyjnych Marek Kolbowicz.

W ten sposób komentował sprawę zatrudnienia jako doradcy w spółce Tramwaje Szczecińskie byłego szczecińskiego radnego SLD Piotra Kęsika. Jak mówił Kolbowicz, była to autonomiczna decyzja prezesa spółki.



- To on odpowiada za pana Piotra Kęsika i to on ewentualnie będzie się rozliczał z tego, jak pracuje pan Kęsik. Znam pana Piotra Kęsika od wielu lat i wiem, jak funkcjonował w radzie miasta. Będąc przedsiębiorcą, z czystym sumieniem zatrudniłbym Piotra Kęsika - podkreślił Marek Kolbowicz.



Piotr Kęsik teraz jest politykiem "Bezpartyjnych", w ostatnich wyborach samorządowych poparł prezydenta Szczecina Piotra Krzystka. W spółce ma zarabiać około 5 tysięcy złotych miesięcznie.

