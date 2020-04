Były radny w miejskiej spółce. Goście Kawiarenki komentują

Były radny SLD, a później kandydat Bezpartyjnych na radnego za 60 tysięcy złotych rocznie będzie doradzał w miejskiej spółce Tramwaje Szczecińskie.

O Piotrze Kęsiku i jego nowej działalności rozmawiali goście "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin. Zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska uważa, że pytania w tej sprawie należy kierować do prezesa spółki.- Jeżeli okazuje się, że zatrudnienie pana Kęsika jest w naszym mieście najważniejszą sprawą, bo wchodzi na "jedynkę" w "Kawiarence politycznej" to znaczy, że mamy się dobrze i koronawirus nam kompletnie w niczym nie szkodzi - powiedział Soska.- Każdy gdzieś pracować musi. Tylko czy pan Kęsik ma odpowiednie kompetencje? - zastanawiał się radny Prawa i Sprawiedliwości Leszek Duklanowski. - W Tramwajach Szczecińskich ograniczono w tym w czasie wysokość premii. Z jednej strony więc tniemy koszty, a z drugiej strony pojawia się pan Piotr Kęsik. Nie ma wykształcenia technicznego. Jak pamiętam, to wreszcie, gdy został radnym w trzeciej kadencji, to udało mu się zdać maturę.Przemysław Słowik z Koalicji Obywatelskiej, która współrządzi Szczecinem z Bezpartyjnymi, przyznał, że radni KO o tej sprawie z prezydentem Piotrem Krzystkiem jeszcze nie rozmawiali.- Potrzebujemy na pewno oszczędności, potrzebujemy na pewno odpowiednio wynagradzać tych, którzy się najbardziej narażają i tak rozpatrywać wszelkie inwestycje personalne czy strukturalne - przyznał Słowik.Wiceprezydent Szczecina Krzysztof Soska zaznaczył, że rada nadzorcza spółki Tramwaje Szczecińskie ma zająć się sprawą powołania na stanowisko doradcy byłego radnego Piotra Kęsika.