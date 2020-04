Wody Polskie: już wdrożyliśmy działania antysuszowe

Musimy się liczyć z suszą, ale zrobimy wszystko, żeby jej skutki były jak najmniej dotkliwe - przekonuje Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Jego zdaniem potrzebna jest współpraca wszystkich, w tym także samorządów. Ze swojej strony zapewnia, że plan jest opracowany i został stworzony specjalny program.- Tam, gdzie tę wodę jesteśmy w stanie dzisiaj gromadzić, tam gdzie ona płynie dalej - tam będziemy ją gromadzić. Oczywiście, w wielu sytuacjach, w których nie ma aktualnego pozwolenia wodno-prawnego choćby na piętrzenie wody, te dokumenty musimy uzyskać. Uważam, że ważną rzeczą jest dzisiaj ten kierunek, w którym idziemy. To, że nie uda się tego zrobić z dnia na dzień, to jest oczywiste. Natomiast najbliższe tygodnie i miesiące pokażą, że w wielu miejscach w kraju jesteśmy już w stanie zafunkcjonować z tym programem - mówi Duklanowski.Jednym z takich kierunków jest pilotażowy projekt przygotowany przez Zarząd Zlewni w Gryficach, który polega na tzw. retencji korytowej, czyli zatrzymaniu spływającej wody tak, żeby pozostawała w miejscach, w których jest potrzebna. To spowoduje, że nie będzie zalewała dróg, czy pól uprawnych. A zwiększenie ilości wody będzie dawało możliwość jej wykorzystania. Projekt został już zaakceptowany przez Wody Polskie w Warszawie.