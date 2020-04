Poseł Łącki: Kidawa-Błońska na pewno wejdzie do drugiej tury

Małgorzata Kidawa-Błońska zmierzy się w drugiej turze wyborów prezydenckich z Andrzejem Dudą. To opinia posła Platformy Obywatelskiej Artura Łąckiego.

Obecny, nieco słabszy wynik swojej kandydatki - gość "Popołudniowej Przeplatanki" Radia Szczecin - upatruje w jej aktywnych działaniach na rzecz walki z pandemią koronawirusa.- Od początku, kiedy stało się to, co się stało, czyli ta pandemia byliśmy na tyle odpowiedzialni, że powiedzieliśmy - wybory nie są ważne, tylko ochrona zdrowia. Właśnie dlatego pani Kidawa-Błońska spowolniła mocno swoją kampanię wyborczą. Jeśli dojdzie do wyborów to i tak zajmie przynajmniej drugie miejsce i wejdzie do drugiej tury z panem Dudą - mówi Łącki.Zdaniem posła Artura Łąckiego, Platforma Obywatelska, wbrew temu co się o niej mówi, jest partią odpowiedzialną, dlatego ważniejsze dla niej - zamiast kampanii wyborczej - były w ostatnim czasie także działania na rzecz ochrony gospodarki.