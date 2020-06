Nauka tańców polinezyjskich, latino na bulwarach

Samoobrona, taniec, ćwiczenia fizyczne, wykłady i wiele innych. Zajęcia dla każdego wracają na szczecińskie bulwary. Organizuje je Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom. Wszystko po to, aby popularyzować zdrowy tryb życia i zniechęcać do używek.

- W niedzielę będzie można nauczyć się tam tańców polinezyjskich, to coś więcej niż sam ruch - mówi instruktorka Beata Kuczyńska. - To tańce medytacyjne. Mają na celu też zestrojenie swojego rytmu, znalezienie swojego rytmu, dostrojenie się do rytmu świata.- Wybór zajęć jest znacznie szerszy - zapewnia Agnieszka Zalewska z Fundacji. - Mamy tajski boks z Maciejem Parchetą, dzieci biegają z frisbee, nauka salsy, rytmy latino będą na plaży. Wszystkie zajęcia są tak dobrane, że każdy może tam przyjść.Rozkład wydarzeń na bulwarach można znaleźć na fejsbukowym profilu Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom