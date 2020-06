W Gryfii praca wre, brakuje doków [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wszystkie doki w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia są zajęte. - Mamy pracę - zapewnia Amarendra Roy z zarządu stoczni odpowiedzialny za kontrakty.

Do doku numer pięć, największego doku pływającego stoczni wpłynął właśnie niemiecki samochodowiec. Będzie przechodził remont klasowy.- To jest nasz stały klient, każdego roku przychodzi do stoczni co najmniej z czterema jednostkami. Planuje zawsze w okresie letnim; w sierpniu i wrześniu, ale w tym roku był na postoju, miał brak ładunku, przyszedł już teraz - powiedział.Zdobycie kontraktu dla stoczni nie jest trudne, problemem jest dopasowanie grafiku rejsów statku do grafiku stoczni.- To nie jest trudne; trudne jest dopasowywanie, mam określoną liczbę doków, a jak wszyscy chcą w tym samym czasie, to nie mogę wszystkiego wziąć. I to jest główny problem: układać tak, żeby równo szło. Jak zrobimy "górki" i "dołki" to też tracimy podwykonawców, bo naraz nie da się wszystkich tu trzymać, jak w miesiącu nie dam pracy to szukają gdzieś indziej, a jak mają gdzieś indziej, to nie będą robić tu - tłumaczył.90 procent remontowanych w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia statków, to stali klienci stoczni. Gryfia ma siedem doków rocznie, remontuje nawet 150 statków.