Nowość dla studentów US. Kierunek konsultowany z pracodawcami [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dziewięć nowych kierunków studiów uruchomi od nowego roku akademickiego Uniwersytet Szczeciński. 5 na studiach pierwszego stopnia i 4 na magisterskich.

- Najwięcej nowości jest na Wydziale Prawa i Administracji. To prawo służb mundurowych, prawo medyczne oraz prawo internetu i ochrony informacji - mówi dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US zastępczyni przewodniczącego Radu Naukowej Instytutu Nauk Prawnych. - Przede wszystkim dotyczy to oczywiście zawierania umów, dokonywania czynności handlowych, ale również będziemy zajmować się czarną stroną internetu, ponieważ będziemy mówić o zachowaniach nieuczciwych a także o przestępczości, która swoje źródło znajduje w internecie.



Z kolei na wydziale socjologii można będzie studiować social science w języku angielskim, socjotechnika i oddziaływanie społeczne. - Ten kierunek powstał po konsultacjach ze studentami i pracodawcami - mówi dr hab. prof. US Maciej Kowalewski, dyrektor Instytutu Socjologii. - Zgłaszali nam zapotrzebowanie na specjalistów, którzy byliby w stanie projektować współpracę z otoczeniem, którzy byliby w stanie pomóc w pozyskiwaniu nowych klientów. Z kolei przedstawiciele instytucji publicznych zgłaszali zapotrzebowanie na profesjonalistów potrafiących zarządzać i wprowadzać zmiany społeczne.



W sumie na Uniwersytecie Szczecińskim dostępnych jest 78 kierunków. Pierwszy etap rekrutacji rozpocznie się 1 lipca i potrwa do 14 sierpnia.