Przewodniczący komisji wyborczej w koszulce "Konstytucja". Interweniowała policja [ZDJĘCIA]

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Przewodniczący komisji wyborczej na szczecińskim Warszewie wydaje karty wyborcze w koszulce z napisem "Konstytucja" - informuje Mariusz Łojko, obserwator społeczny ze Stowarzyszenia Ruchu Kontroli Wyborów.

W związku z podejrzeniem łamania ciszy wyborczej na miejsce została wezwana policja.



- W tej chwili podjęliśmy interwencję w komisji wyborczej nr 168 w Szczecinie. Jej przewodniczący obsługuje i wydaje karty wyborcze, czyli pełni swoje obowiązki, w koszulce mającej charakterystyczną grafikę rozpoznawalną dla pewnej opcji politycznej ze słowem "Konstytucja" - mówi obserwator społeczny.



Jak twierdzi Mariusz Łojko, przewodniczący komisji został wezwany przez swojego zastępcę do tego, aby zdjął koszulkę. Mężczyzna tego nie zrobił.



- Jesteśmy w posiadaniu opinii, bo on już czwarty raz podczas kolejnych wyborów jest w tej koszulce. Przy ostatnich wyborach doszło już do eskalacji. W tej chwili prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo. Także to nie jest jakiś przypadek, ten człowiek prowokuje świadomie - mówi Łojko.



Cisza wyborcza trwa do 21. Za jej naruszenie grozi grzywna nawet do miliona złotych.