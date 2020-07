"W polską gospodarkę zostały wpompowane miliardy złotych" [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda odwiedził w czwartek mieszkańców Stargardu.

Podczas spotkania na rynku odniósł się do pandemii koronawirusa, która uderzyła w portfele przedsiębiorców w całej Polsce.- Udało nam się przetrwać epidemię koronawirusa. Dzięki odwadze, determinacji, wprowadziliśmy tarcze antykryzysowe, podjęliśmy odważną decyzję o tym, żeby miliardy złotych zostały wpompowane w polską gospodarkę, żeby ratować przedsiębiorców i miejsca pracy - mówił Andrzej Duda.Ubiegający się o reelekcję prezydent zapewniał mieszkańców Stargardu, że państwo zadba o interesy polskiej gospodarki.- Miliard złotych dziennie jest wydawany i dystrybuowany do polskich przedsiębiorców w całym kraju. Po to, żeby ratować miejsca pracy i to się udaję. Wierzę w to głęboko, że dzięki tym działaniom gospodarka będzie się odradzała - mówił Andrzej Duda.Chcemy, aby największe firmy świata inwestowały w Polsce - mówił prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Stargardu. Głowa państwa podkreślała, że bardzo ważny jest dla niego jednoczesny rozwój polskich przedsiębiorstw i współpraca z zagranicznymi koncernami.- Chcę nadal prowadzić politykę ochrony polskiej rodziny i wzmacniania, ale i rozwoju Polski. Żeby takie firmy, jak Microsoft i Google inwestowały w naszym kraju tak, jak to się właśnie teraz dzieje - powiedział prezydent.Amerykańskie firmy Microsoft i Google zapowiedziały, że zainwestują w naszym kraju odpowiednio miliard i dwa miliardy dolarów.Na stargardzkim rynku głowę państwa przywitały tłumy mieszkańców.- Chcieliśmy zobaczyć prezydenta. Zawsze w telewizji, a teraz na żywo. - Jeżdżę na takie debaty, albo takie spotkania, jak ostatnio byłam np. z Biedroniem. To teraz chciałabym posłuchać co powie pan Duda. - Chcieliśmy zobaczyć co się będzie działo. - Ktoś ważny przyjeżdża i odwiedza nasze miasto. - To jest dla nas zaszczyt, że głowa państwa nas odwiedza, zabiega o nasze głosy. - To jest zaszczyt dla nas - mówili mieszkańcy.Podczas spotkania z mieszkańcami Stargardu prezydent Andrzej Duda mówił także o współpracy militarnej i gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi, a także o obniżonych w środę podatkach na niektóre artykuły spożywcze.Prezydent w czwartek odwiedził jeszcze Myślibórz.