Strażnicy miejscy wejdą do galerii. "Mogą posypać się mandaty"

W komunikacji miejskiej strażnicy prowadzą kontrole od dwóch tygodni. W tym czasie wystawili kilkanaście mandatów po 500 zł. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Strażnicy miejscy w Szczecinie będą sprawdzać czy klienci galerii handlowych mają na twarzy maseczki.

Niedawne kontrole w autobusach i tramwajach sprawiły, że pasażerowie zaczęli przestrzegać tego obowiązku. Oczywiście pomogły mandaty po 500 zł. I takiej właśnie kary można się spodziewać podczas zakupów.



Tak jest teraz w sklepach. - Ja jestem bez maseczki i wszyscy ludzie są bez maseczki - mówią niektórzy klienci. - Ja mam w aucie. Trudno, nie przestrzegam zasad.



Tak jest, ale prawdopodobnie to się zmieni. - Po autobusach i tramwajach, czas na kontrole galerii handlowych - mówi Joanna Wojtach, rzeczniczka straży miejskiej. - Rozmawialiśmy dziś z dyrektorem marketingu Centrum Handlowe Galaxy, jesteśmy umówieni na kontrole w przyszłym tygodniu. Myślę, że na początku to będą działania informacyjne, ale faktycznie jeśli nie będzie to przynosiło efektu, mogą się posypać mandaty.



Joanna Dybowska, menedżer do spraw marketingu Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy liczy na to, że kontrole nie odstraszą klientów, a wręcz przeciwnie. - Dla nas najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie naszych klientów, jak i pracujących tu osób. To krok w kierunku poprawienia bezpieczeństwa, a nie odstraszania klientów.



Strażnicy będą prowadzić kontrole do odwołania.



